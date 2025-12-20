Son dakika | Sadettin Saran Adli Tıp'a sevk edildi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın savcılık ifadesi tamamlandı ve Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamaların yöneltilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ifadeye çağırıldı.

YURT DIŞINDAN İFADE VERMEYE GELDİ

Fenerbahçe Beko'nun maçı ve transfer görüşmeleri için İtalya'da bulunan Sadettin Saran, haberi aldıktan sonra gece saatlerinde İstanbul'a geldi ve bu sabah saat 10.00'da ifade vermeye gitti.

SADETTİN SARAN'IN SAVCILIK İFADESİ TAMAMLANDI

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre; Sadettin Saran’ın Savcılık ifadesi tamamlandı.

Sadettin Saran’ın uyuşturucu iddialarıyla ilgili savcıya verdiği ifade sona erdi.

İfadenin ardından Sadettin Saran, kan ve saç örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden Çağlayan Adliyesi’ne getirilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

