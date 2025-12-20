Sadettin Saran kimdir?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli olarak ifadeye çağrıldı ve Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. Peki Sadettin Saran kimdir? Serveti ne kadar? İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırıldı.

Yurt dışında bulunan Sadettin Saran, gece saatlerinde İstanbul'a geldi ve bu sabah İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi.

İKİ AYRI SUÇLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında Sadettin Saran'a, 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamaları yöneltildi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran

SADETTİN SARAN KİMDİR?

Sadettin Saran, 30 Ağustos 1964 yılında ABD’nin Denver, Colorado şehrinde dünyaya geldi.

60 yaşında olan Sadettin Saran, Türk babası Özbek Saran (Kırıkkale, Keskin kökenli) ve Amerikalı annesi Geraldine Saran’ın en büyük oğludur ve dört erkek kardeşten oluşan bir ailenin üyesidir.

Çocukluğunun bir bölümünü Türkiye’de geçiren Saran, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı.

Daha sonra ABD’ye giderek Kentucky Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği eğitimi aldı ve spor bursu kazandı.

Üniversite döneminde yüzme takımının kaptanlığını üstlenen Saran, iki yıl üst üste “En Değerli Sporcu” unvanına layık görüldü. 1984-1985 yıllarında Türk Milli Yüzme Takımı kaptanı olarak görev yapan Saran, 50 metre serbest stil ile 25 yaş üstü masterlar kategorilerinde Türkiye rekorlarına imza attı. İngilizce ve İspanyolcayı akıcı, Almancayı ise orta seviyede bilen Saran, çok kültürlü yapısıyla dikkat çekiyor.

Sadettin Saran; Türk-Amerikalı kimliğiyle tanınan, eski milli yüzücü ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyesi olarak spor ve iş dünyasında öne çıkan bir isimdir.

SARAN HOLDİNG DEĞERİ NE KADAR?

Kurucusu olduğu Saran Holding çatısı altında medya, spor yayıncılığı ve turizm başta olmak üzere birçok alanda önemli yatırımlar gerçekleştiren Saran, Fenerbahçe’ye duyduğu bağlılığı her fırsatta vurgulamaktadır. 2024 yılında başkanlık için adaylık mesajı veren Saran, Ali Koç’un yeniden aday olacağını açıklamasının ardından bu kararından vazgeçmiş; ancak 2025’te Fenerbahçe’nin Süper Lig’deki gidişatı ve taraftar tepkilerinin artmasıyla birlikte yeniden başkanlığa aday olacağını kamuoyuna duyurmuştu.

SADETTİN SARAN HANGİ ŞİRKETLERİN SAHİBİ?

Sadettin Saran, 1990 yılında İstanbul’da hayata geçirdiği Saran Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Medya, yayıncılık, dijital platformlar, havacılık, turizm ve bahis gibi birçok alanda faaliyet gösteren holding, özellikle spor yayıncılığı alanındaki güçlü konumuyla dikkat çekmektedir.

Saran Medya bünyesinde Türkiye’deki spor yayıncılığının yaklaşık yüzde 65’ini elinde bulunduran grup; La Liga, Serie A, Premier Lig ve UEFA organizasyonları gibi önemli lig ve turnuvaların yayın haklarına sahiptir.

Turizm sektöründe ise Split ve Prag’da bulunan otelleriyle faaliyet göstermektedir. Bünyesinde 33 şirket barındıran ve yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayan Saran Holding, Türkiye’nin önde gelen iş grupları arasında yer almaktadır.

SADETTİN SARAN'IN MAL VARLIĞI NE KADAR?

Sadettin Saran'ın net serveti resmi olarak açıklanmasa da, uzman tahminlerine göre 2025 itibarıyla 400-1 milyar dolar arasında.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

