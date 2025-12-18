Ela Rumeysa Cebeci uyuşturucu iddialarına yanıt verdi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması genişleyerek devam ediyor. Soruşturmanın ana temeli ise sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar'ın dün "etkin pişmanlık hükümlerinden" faydalanarak tahliye edilmesi üzerine inşa edildi.

Son dakika| Uyuşturucu operasyonunda kritik gelişme! Sercan Yaşar tahliye edildi

Yaşar'ın geçtiğimiz haftalarda tutuklanmasının ardından cep telefonunda yapılan incelemeler sonucunda birçok isim gözaltına alınmıştı. Dün Ela Rumeysa Cebeci'nin de tutuklanmasının ardından bu sabah İrem Sak, Aleyna Tilki ve Danla Bilic de gözaltına alındı.

Son dakika| Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı

ŞEYMA SUBAŞI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Haklarında gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün ise adreslerinde bulunamadığı açıklandı.

Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu belirlenen Mert Vidinli, Şeyma Subaşı, Sevval Şahin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı

ELE RUMEYSA CEBECİ UYUŞTURUCU İDDİALARINA YANIT VERDİ

Dün tutuklanan Ela Rumeysa Cebeci uyuşturucu kullandığı yönündeki iddialarına yanıt verdi. Sözcü TV'den Muratcan Altuntoprak, Cebeci'nin ifadeye girmeden önce "Yakın zamanda estetik ameliyat oldum. Uyuşturucu maddeyi hayatımda görmedim. Adli Tıp'taki test sonuçları yanlış" dediğini aktardı.