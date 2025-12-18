Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı

Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı
Yayınlanma:
Son dakika... Ünlülere uyuşturucu operasyonundaki Aleyna Tilki ile beraber 3 kişinin gözaltına alınmasının ardından Acun Ilıcalı'nın eski eşi olarak kamuoyunun tanıdığı Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik başlattığı uyuşturucu operasyonu kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı.

İktidar medyasından Sabah'ın haberine göre; Yurt dışında bulunan Mert Vidinli, Şeyma Subaşı, Sevval Şahin hakkında yakalama kararı çıkarılırken, adreslerinde bulunamayan Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Yusuf Güney hakkında da gözaltı kararı verildi.

ACUN ÇABALADI İDDİASI

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, "Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı var. Acun Ilıcalı'nın eşi eski eşi. Acun'un da durumu öğrendiği yani çabaladığı ama yani onunla ilgili sürece etki edemediği iddia ediliyor." dedi.,

Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında Saymaz şunları da ifade etti:

"Dün hem bu isimler bana bu sosyete dünyasından, magazin dünyasından geldi. Bu isimlere dikkat dediler.

Ben dün Mert Vidili ve Cihanna'nın. Bana Cihanna diye gelmişti. İsmine bakmamıştım. Cihan Şensözlü'nün isimlerini aktarmışlardı.

Bu isimlerin ikisi de yurt dışındaymış.

Bu iki insanın işte bu magazin dünyasında bilindiği, tanındığı, ünlülerle yakınlıklarının olduğu bana aktarıldı ve bu süreçte yurt dışına çıktıkları iddia edildi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

