İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik başlattığı uyuşturucu operasyonu kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı.

İktidar medyasından Sabah'ın haberine göre; Yurt dışında bulunan Mert Vidinli, Şeyma Subaşı, Sevval Şahin hakkında yakalama kararı çıkarılırken, adreslerinde bulunamayan Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Yusuf Güney hakkında da gözaltı kararı verildi.

ACUN ÇABALADI İDDİASI

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, "Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı var. Acun Ilıcalı'nın eşi eski eşi. Acun'un da durumu öğrendiği yani çabaladığı ama yani onunla ilgili sürece etki edemediği iddia ediliyor." dedi.,

Son dakika... Aleyna Tilki Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında Saymaz şunları da ifade etti: