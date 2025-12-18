Son dakika... Aleyna Tilki Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız İstanbul il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün ise adreslerinde bulunamadığı açıklandı.

Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu belirlenen Mert Vidinli, Şeyma Subaşı, Sevval Şahin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

EVİNDE 5 GRAM ESRAR VE ESRAR ÖĞÜTME APARATI ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamda, İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü'yü arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan, şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

İSMAİL SAYMAZ: SOSYETE DÜNYASI 'BU İSİMLERE DİKKAT' DEMİŞTİ

Halk TV'de Ebru Baki ile Para Siyaset programında konuşan gazeteci İsmail Saymaz, operasyona dair dün duyum aldığını ve yurt dışında bulundukları için haklarında yakalama kararı çıkarılan Mert Vidinli ve Cihan Şensözlü'nün isimlerinin kendisine ulaştığını söyledi.

Saymaz şöyle konuştu:

Dün hem bu isimler bana bu sosyete dünyasından, magazin dünyasından geldi. Bu isimlere dikkat dediler. Ben dün Mert Vidili ve Cihanna'nın. Bana Cihanna diye gelmişti. İsmine bakmamıştım. Cihan Şensözlü'nün isimlerini aktarmışlardı. Bu isimlerin ikisi de yurt dışındaymış. Bu iki insanın işte bu magazin dünyasında bilindiği, tanındığı, ünlülerle yakınlıklarının olduğu bana aktarıldı ve bu süreçte yurt dışına çıktıkları iddia edildi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şu açıklama yapıldı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/219794 CBS sayılı soruşturma dosyasına istinaden kamuoyuna tarafından tanınan ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu kapsamda aşağıda isimleri yazılı kişiler ile ilgili olarak (Şahısların evlerinde arama icra edilmiştir İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 18.12.2025 tarihinde saat:07:00’dan itibaren;

Sarıyer ilçesi (2 Adres) Eyüp, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt (5) Adres olmak üzere toplam (7) adreste (7) şüpheliye yönelik olarak arama faaliyeti icra edilmiştir .

3-Şüpheli Mümine Senna YILDIZ isimli şahsın evinde yapılan aramada (5) gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirilmiş olup; gözaltı kararı bulunan şüphelilerin durumu aşağıda belirtilmiştir.

NE OLMUŞTU?

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile spiker Ela Rümeysa Cebeci de uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Ersoy ve Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif çıkmıştı.

Sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar da tutuklanmış, savcıya ifadeye verdikten sonra "etkin pişmanlık hükümlerinden" faydalanarak tahliye edilmişti. Yaşar'ın ismi Ersoy ile beraber geçmişti.

Soruşturmayla ilgili Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni iş insanı Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında da, "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

Ünlülere 8 Ekim tarihinde yapılan operasyonda ise; sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat, şarkıcı İrem Derici, oyuncu Kubilay Aka, oyuncu Kaan Yıldırım, şarkıcı Hadise Açıkgöz, oyuncu Berrak Tüzünağaç, sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan Mutaf, oyuncu Demet Evgar Babataş, oyuncu Zeynep Meriç Aral Keskin, oyuncu Özge Özpirinçci, oyuncu Mert Yazıcıoğlu, avukat Feyza Altun, sunucu Defne Samyeli'nin kızları Derin Talu ve Deren Talu, şarkıcı Ziynet Sali, oyuncu Birce Akalay, tiyatro oyuncusu Metin Akdülger ve oyuncu Ceren Moray Orcan gözaltına alınmıştı.

Bu isimlerden kan ve saç örnekleri alınarak uyuşturucu testi yapılmıştı. Yapılan analizlerde Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay'ın saç örneklerinde kokain, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kan örneklerinde "THC-COOH" adlı uyuşturucu madde tespit edilmişti.

Testlerde, Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter'in kan ve saç örneklerinde yeşil reçeteyle temin edilen tıbbi ilaç etken maddelerine rastlanmıştı.

Analizlerde, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci Yamantürk'ün saç ve kan örneğinde herhangi bir madde tespit edilmemişti.

Aleyna Tilki

Danla Bilic

İrem Sak

Şeyma Subaşı

Yusuf Güney

Cihan Şensözlü

Melisa Döngel

Mert Vidinli