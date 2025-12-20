Trabzonspor'dan Fenerbahçe'yi şaşkına çeviren fark

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'yi şaşkına çeviren fark
Yayınlanma:
Fenerbahçe Beko'yu konuk eden Trabzonspor parkeden galip ayrıldı.

Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geldi.

TRABZONSPOR FARKLI KAZANDI

Hayri Gür Spor Salonu'nda dolu tribünler önünde oynanan mücadele bordo-mavililer rakibini 99-73 mağlup etmeyi başardı.

kgfblkf.jpg

FENENERBAHÇE BEKO İKİNCİ MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ligdeki 7. galibiyetini elde ederken Fenerbahçe Beko ise 2. mağlubiyetini aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

