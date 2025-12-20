Tedesco'dan Sadettin Saran açıklaması: Soyunma odasındaki durumu anlattı

Süper Lig’in 17. haftasında Eyüpspor’a konuk olan Fenerbahçe sahadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte 39 puana yükselen Fenerbahçe, maç fazlasıyla Galatasaray’ı geçerek liderliğe oturdu.

Fenerbahçe'nin yükselişindeki sırrı açıkladı: Takımın en zayıf ismi belli oldu

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan teknik direktör Domenico Tedesco, Sadettin Saran’ın savcılıkta ifade vermesiyle ilgili gelen soruya yanıt verdi.

Domenico Tedesco şu ifadeleri kullandı:

Bugün bizler için özel bir gündü. Hepimiz haberleri görünce şok olduk. Bizler bir aileyiz ve aile bireylerini umursuyoruz. Bizler için, çalışanlar için kolay değildi. Ama bugün doğru cevabı verdiğimizi düşünüyorum. Bizler sahaya odaklandığımızı göstererek bunu sahaya yansıtabiliriz. Oyuncular da bunu gösterdiler. Şartlar ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın 'Biz buradayız' mesajını verdiler. Bizim yapmamız gereken şey maçlara odaklanmak. Bizler aile bireylerimizi umursuyoruz. Umuyoruz ki bu süreç en kısa sürede çözülür. Maçtan sonra da soyunma odasındaki atmosfer çok pozitifti.