Sinan Engin Fenerbahçe'nin neden şampiyon olamayacağını açıkladı

Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 0-0’lık skorla berabere kaldı.

“EN NESYRI İLE ŞAMPİYON OLAMAZSIN”

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, takımın fiziksel durumuna dikkat çekti. Sinan Engin açıklamasında "Fenerbahçe takımının yorgun olması için haftada 2 maça çıkmasına gerek yok zaten yorgun bir kadroya sahipler. En Nesyri ile şampiyon olamazsın. Bu adam Icardi ve Osimhen'in yarısı bile etmez" sözlerini sarf etti.

Sinan Engin'den Fenerbahçe yorumu

“NENE’YE 20 MİLYON EURO VEREN FUTBOL AKLI ŞAMPİYON OLAMAZ”

Galatasaray ile kıyaslayan Sinan Engin, "Galatasaray'ın koşan ve fizikli adamları var. Fenerbahçe'de kim var? Bir tek Kerem Aktürkoğlu o da oyundan alındı zaten. Yunus, Barış Alper gibi adamı var mı Fenerbahçe'nin? Yok. Nene'ye 20 milyon Euro veren futbol aklıyla Fenerbahçe şampiyon olamaz” ifadelerini kullandı.

Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı