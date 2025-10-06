Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor, 18 Ekim’de yeni başkanını seçmek üzere sandık başına geçecek.

Eski Baro Başkanı Nahit Eren, mevcut yönetimden Ali Rıza Yıldırım ve iş insanı Veysi Gençer’in ardından sürpriz bir isim daha başkan adaylığını açıkladı.

ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Diyarbakırlı iş insanı Zelal Taybeti de Amedspor’da gerçekleşecek olağan genel kurulda aday olduğunu duyurdu.

300 MİLYON LİRALIK BÜTÇE

Amida Haber isimli bir internet sitesinin haberine göre kadınlardan oluşan bir liste hazırlayacağını ifade eden Zelal Taybeti, başkan seçilmesi halinde 300 milyon lira bütçe sağlayacağını açıkladı.

TEKNİK DİREKTÖR SERTAÇ KÜÇÜKBAYRAK OLACAK

Zelal Taybeti ayrıca seçilmesi halinde teknik direktörlük koltuğuna Sertaç Küçükbayrak’ı oturtacağını belirtti.

“BU ŞEHRE O KUPAYI GETİRECEĞİZ”

Transfer çalışmaları için de konuşan Zelal Taybeti, “Mevcut kadromuzun performansı iyi. Devre arasında bazı mevkilerin güçlendirilmesi gerekiyor. Ancak devre arasına çok zaman var. Biz bütün plan ve programlarımızı şampiyonluk için yapacağız. Sezonun sonunda bu şehre o kupayı getireceğiz” dedi.

“KADININ TOPLUMUN HER ALANINDA VARLIĞINI GÖSTERMEK İÇİN ADAY OLDUM”

Kadının gücünü göstermek isteyen Zelal Taybeti, “Kadının toplumun her alanında varlığını göstermek için aday oldum. Günümüzde futbol erkekle özdeşleştirilen spor alanlarının başında geliyor. Bu yaklaşımı yıkmak bir kadının gücüyle ve aklıyla, kadına en uzak görülen alanlarda bile başarı gösterebileceğini ispatlamak istiyorum. Evet kadın arkadaşlarımız bir şekilde tribünde veya yönetimlerde yer alıyor ama neden bu alanın öncüsü olmasın” ifadelerini kullandı.

“ATAMA İLE DEĞİL SEÇİMLE GÖREVE GELMELİ”

Seçim vurgusu yapan Zelal Taybeti, “Herkesin kendini aday gösterme hakkı var. Bu da Amedspor’un ne kadar demokratik bir kurum olduğunu gösteriyor. Atama ile değil seçimle başkan göreve gelmeli. Bu nedenle şeffaf bir seçim olmasını istiyoruz” diyerek konuşmasını noktaladı.