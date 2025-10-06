Galatasaray'da Icardi depremi! "Devre arasında gidecek"

Galatasaray'da yıldız golcü Mauro Icardi ile teknik heyet arasında esen soğuk rüzgarlar, kulüp içinde huzursuzluk yarattı.

Son dönemde Arjantinli golcünün isteksiz tavırları çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi.

Telegol yorumcusu Serhat Ulueren, Icardi'nin hem teknik direktör Okan Buruk’un hem de yöneticilerin görüşme taleplerini geri çevirdiğini öne sürdü.

Ulueren, milli arada 7 günlük özel izin alan Arjantinli yıldızın İstanbul’dan ayrıldığını da sözlerine ekledi.

LIVERPOOL MAÇINDA NELER YAŞANDI?

Galatasaray'da Icardi endişesi: Maç sonu hareketi olay oldu

Ulueren’in açıklamalarına göre Icardi, Liverpool maçında oyuna geç dahil edilmesinden dolayı büyük rahatsızlık duydu. Okan Buruk’un maç sonrası gönlünü almak için yaptığı görüşme talebine ise "Hocam sonra görüşürüz" diyerek mesafeli bir yanıt verdi. Bu tavır, kulüp içinde ayrılık habercisi olarak yorumlandı.

Serhat Ulueren Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılacağını söyledi

GÖRÜŞME TALEBİNE RET

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu’nun da devreye girerek Icardi ile yemekli bir toplantı organize etmek istediği, ancak yıldız oyuncunun bu teklifi de geri çevirdiği öne sürüldü. Bu gelişme, kulüp yönetiminde endişe yaratırken, Icardi’nin takımdan uzaklaştığı yönündeki yorumları güçlendirdi.

Liverpool maçı sonrası Icardi takımla sevinmedi

BAVULLAR TOPLANDI

Beşiktaş derbisinin ardından bavullarını toplayarak İstanbul’dan ayrılan Icardi’nin milli arada 7 günlük izin talep ettiği ve bu iznin kendisine verildiği belirtildi. Ulueren, bu gelişmeyi "Muhtemelen devre arasında Galatasaray’dan ayrılacak" sözleriyle değerlendirdi.

2 YIL ÖNCE KAHRAMANDI

Serhat Ulueren, Icardi’nin yaşadığı düşüşü "Daha iki yıl öncesine kadar bu golcüye tapıyorlardı, şimdi yedek oturuyor. Bu kolay bir şey değil" ifadeleriyle yorumladı.

Galatasaray cephesinde Mauro Icardi’nin geleceği belirsizliğini korurken, devre arası transfer döneminde yıldız oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.