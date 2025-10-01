Galatasaray'da Icardi endişesi: Maç sonu hareketi olay oldu

Liverpool'u mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi'nin maç sonu mutsuz tavırları gündem oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Liverpool’u konuk eden Galatasaray sahadan 1-0’lık üstünlükle ayrıldı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 16. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

MAURO ICARDI’NİN TAVIRLARI ENDİŞE YARATTI

Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcular büyük bir sevinç yaşarken Mauro Icardi’nin tavırları endişe yarattı.

TAKIM ARKADAŞLARI SEVİNİRKEN O İZLEDİ

Galatasaraylı futbolcuların sevindiği sırada Arjantinli futbolcunun kenarda kalıp onları izlediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

MAÇ SONRASI PAYLAŞIM DA YAPMADI

Mauro Icardi’nin galibiyet sonrası herhangi bir paylaşım yapmamasına da dikkat çeken kullanıcılar bir sorun olup olmadığına dair korkularını dile getirdi.

FIFA'dan Galatasaray'a kötü haber: Karar çıktıFIFA'dan Galatasaray'a kötü haber: Karar çıktı

MAÇA YEDEK BAŞLADI

Maça yedek kulübesinde başlayan Mauro Icardi, 72. dakikada Victor Osimhen'in yerine oyuna dahil olmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

