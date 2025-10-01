FIFA'dan Galatasaray'a kötü haber: Karar çıktı

FIFA Oyuncuların Statüsü Dairesi (PSC) Avusturya ekibi Rapid Wien’in Galatasaray aleyhine yaptığı başvuruya dair kararını verdi.

FIFA’DAN GALATASARAY ALEYHİNE KARAR

Spor Hukukçusu Avukat Fatih Şaşıoğlu’nun aktardığına göre FIFA, Rapid Wien’i haklı bularak Galatasaray aleyhine karar verdi.

Rapid Wien haklı bulundu

205 BİN EURO BONUS ÖDENECEK

Alınan karar doğrultusunda Galatasaray’ın Rapid Wien’e 205 bin euro ödenmesine karar verildi. Sarı-kırmızılılar ayrıca 25 bin euro tutarındaki mahkeme masraflarını da karşılayacak.

Galatasaray mağlubiyeti sonrası Liverpool'u yıkan gelişme

NE OLMUŞTU?

Yusuf Demir’i Galatasaray’a yollayan Rapid Wien, 2023/24 Süper Lig şampiyonluğu sonrası 200 bin euroluk şarta bağlı bonusunu talep etti. Ancak Galatasaray yönetimi oyuncunun o sezon Basel’e kiralandığını belirterek bonus ödemeyi reddetti.