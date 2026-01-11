Trabzonspor'dan ayrılığı açıklandı: Ronaldo ile takım arkadaşı oluyor

Trabzonspor'dan ayrılığı açıklandı: Ronaldo ile takım arkadaşı oluyor
Yayınlanma:
Trabzonspor forması giyen Serdar Saatçı, Al Nasr'a kiralandı. Oyuncu, Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olacak.

Trabzonsporlu futbolcu Serdar Saatçı, sezon sonuna kadar Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibine kiralandı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Al Nasr Kulübüne, 2,5 milyon euro satın alma opsiyonlu olarak, 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun tüm maliyetleri Al Nasr Kulübü tarafından karşılanacaktır.

serdar-saatci-2.webp

6 MAÇTA 410 DAKİKA SÜRE ALDI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 6 maçta forma giyen Serdar Saatçı, 410 dakika sahada kaldı. Saatçı, gol ya da asist kaydedemedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

