Ahmet Çakar çok şaşırdı: Galatasaray'daki hayal kırıklığını açıkladı

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki mücadelede sarı-kırmızılılar rakibine 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Libero TV Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar, Galatasaray’ın performansının hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi.

“SON İKİ SENEDİR BU KADAR RUHSUZ GÖRMEDİM”

Performansın sıra dışı olduğunu belirten Ahmet Çakar, "Fenerbahçe çok mu iyi oynadı? Hayır ama çok iyi mücadele etti. Asıl konu, Galatasaray'ı son iki senedir kaybettiği maçlar dahil olmak üzere bu kadar ruhsuz, bu kadar konsantrasyondan uzak, bu kadar kötü görmedim. Özellikle hücum oyuncularını uzun yıllardır böyle görmedim. Yunus Akgün yok, Icardi yok, Sane çok kötü, Barış Alper bir şeyler yapmaya çalıştı ama yok. Ancak önümüzdeki haftalarda Galatasaray'da bu kadar kötü oynayacaklarını beklemeyin, bu sıra dışı" dedi.

"İYİ VE VASAT OYNAYAN FUTBOLCUSU YOK”

Hayal kırıklığına uğradığını vurgulayan Ahmet Çakar, "Galatasaray'ın iyi ve vasat oynayan oyuncusu yok. Birçok hayal kırıklıkları var. İleri top tutamayan, pas yapamayan, hücum edemeyen bir Galatasaray vardı. Bu karşılık çok iyi mücadele eden, ilk toplarda hamleleri mükemmel yapan, alan daraltan, çok konsantre bir Fenerbahçe izledik. Dibine kadar hak ettiler” sözlerini sarf etti.