Murat Sancak cezaevinden açıkladı: Adana Demirspor'u devretti
Yayınlanma:
Bahis ve şike soruşturmasında tutuklu bulunan Murat Sancak yaptığı açıklamaya Adana Demirspor'a veda etti. Sancak ayrıca hakkındaki iddiaları sert bir dille reddetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis soruşturmasında tutukluluğu devam eden Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yaptı.
HİSSELERİNİ DEVRETTİ
Murat Sancak açıklamasında kulüp hisselerini Adana Demirspor Taraftar Derneği'ne devrettiğini duyurarak veda etti.
HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETTİ
Murat Sancak ayrıca hakkındaki bahis iddiaları üzerine de konuştu. Sancak, iddiaları reddederken "Maç satan namusunu satar! İddia ve bahis oynayan namerttir! Oynatan ise namert oğlu namerttir" dedi.
Murat Sancak açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
- ÇOK DEĞERLİ AİLEM (ADANA DEMİRSPOR KULÜBÜ)
- Öncelikle herkese selamlarımı iletmek isterim. Ben bu satırları sizlere 31.12.2025 saat 20.10 da Metris T Tipi Ceza Evindeki koğuşumda yazıyorum.
- 2026 yılının başta Adana Demirspor ailesine ve Ülkemize, tüm insanlığa huzur, sağlık, güven ve başarı getirmesini diliyorum.
- 04 Temmuz 2018’de başlayan serüven maalesef 2026 yılına girerken sonlanmış olacak. Acısıyla tatlısı ile tam 8 yıl beraberdik. Bu süreçte kırdığım ve üzdüğüm kim varsa hakkını helal etsin. Çünkü sizleri bilerek ve isteyerek kırmadım. Benim hakkım sizlere helal, sizlerde hakkınızı bana helal edin.
- Şunu çok iyi biliyorum, bu hayatta huzuru bulabilmek için herkesi affetmek ve hakkını helal etmek gerekiyor. Sizlere de tavsiye ediyorum. Adana Demirspor Kulübünü devretmiş olmam, Adana Demirspor ile gönül bağlarımın koptuğu anlamına gelmiyor. Son nefesime kadar, uzaktanda olsa hep destekleyeceğim ve gönlümde yeri her daim baki olacak.
- Böyle olmasını asla istemezdim. Ancak hayat bu maalesef ki, istemesem de elimde olmayan nedenler ve şartlar sebebi ile durum bunu gerektiriyor.
- Şimdi siz Adana Demirspor Sahiplerine (Taraftarlar) seslenmek istiyorum, her zaman olduğu gibi biliyorum ki takıma sahip çıkacaksınız. Ancak sahip çıkma tarzınızı değiştirmenizi öneririm. Takımımız için gönülden güzellikler ve başarılar istesem de başarının gelebilmesi için desteğin maddi şekilde yapılması şart. Buda şehrin takımını önde tutmaktan geçiyor. Biz destekleyenler, 4 büyük takımın formasına 3.000,00-TL gönül rahatlığı ile alabiliyorken, ADS formasını 700,00-TL gibi rakamları pahalı bularak almamak sonucu buralara getiriyor. Daha birçok örnekleme yapılabilir. Sizler beni anladınız biliyorum.
- Şehrin ileri gelenlerine de seslenmek istiyorum. Sayın Vali, Emniyet Müdürü, Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanları özellikle de siyasetçilerimiz ve iş adamlarımız şehrin takımına SAHİP ÇIKIN. Sizlerden son arzum budur.
- Hepiniz Allah’a emanet olun. Adana Demirspor’un bahtı açık olsun. Özlemle, sevgiyle, saygıyla takımımızı Umut ve Sercan’a devrediyorum. Onlarda Adana Demirspor Derneğine devredecekler. (Sağ olsunlar)
- Saygılarımla.
- Murat SANCAK TUTUKLUUU
- Daha önceden de dile getirdiğim sözlerimi kendi adıma tekrar hatırlatmak isterim:
- Maç satan namusunu satar! İddia ve bahis oynayan namerttir!
- Oynatan ise namert oğlu namerttir!
- Allah’a çok şükür. Kaynağı belli olmayan bir kuruşum yoktur.
- Zaman her şeyin aynasıdır. Bu yazıyı sizlere O Ses Yılbaşı programını izlerken kaleme aldım.
- Kalbim her daim sizlerle….