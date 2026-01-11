İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis soruşturmasında tutukluluğu devam eden Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yaptı.

HİSSELERİNİ DEVRETTİ

Murat Sancak açıklamasında kulüp hisselerini Adana Demirspor Taraftar Derneği'ne devrettiğini duyurarak veda etti.

HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETTİ

Murat Sancak ayrıca hakkındaki bahis iddiaları üzerine de konuştu. Sancak, iddiaları reddederken "Maç satan namusunu satar! İddia ve bahis oynayan namerttir! Oynatan ise namert oğlu namerttir" dedi.

Murat Sancak açıklamasında şu ifadeleri kullandı: