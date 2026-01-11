Real Madrid'in Arda Güler hatası taraftarları kızdırdı

Real Madrid'in Arda Güler hatası taraftarları kızdırdı
Yayınlanma:
Barcelona maçı öncesi Real Madrid, ilk 11 paylaşımlarında Arda Güler'e de yer verirken daha sonra sehven hata yapıldığı duyuruldu. Güler'in yerine Gonzalo forma giyecek. Taraftarlar duruma tepki gösterdi.

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Kral Abdullah Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.

TFF 1. Lig ekibini aniden terk etmişti: Parasızlıktan gitti sanılırken bahis listesinde adı çıktıTFF 1. Lig ekibini aniden terk etmişti: Parasızlıktan gitti sanılırken bahis listesinde adı çıktı

REAL MADRID’DEN ARDA GÜLER HATASI

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Real Madrid’in ilk 11 açıklamasında yaptığı Arda Güler hatası gündem oldu.

Mücadele öncesi sosyal medyadan yapılan ilk 11 açıklamasında Arda Güler’e de yer verildi. Ancak dakikalar sonra gelen düzeltmeyle Türk taraftarlara kötü haber verildi.

Real Madrid, sehven hata yapıldığını belirterek Arda Güler’in ilk 11’de olmadığını duyurdu. Güler’in yerine Gonzalo forma giyecek.

whatsapp-image-2026-01-11-at-21-23-34.jpeg

İLK 11’LER

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Lewandowski.

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Gonzalo

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

