Real Madrid'in Arda Güler hatası taraftarları kızdırdı

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Kral Abdullah Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.

REAL MADRID’DEN ARDA GÜLER HATASI

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Real Madrid’in ilk 11 açıklamasında yaptığı Arda Güler hatası gündem oldu.

Mücadele öncesi sosyal medyadan yapılan ilk 11 açıklamasında Arda Güler’e de yer verildi. Ancak dakikalar sonra gelen düzeltmeyle Türk taraftarlara kötü haber verildi.

Real Madrid, sehven hata yapıldığını belirterek Arda Güler’in ilk 11’de olmadığını duyurdu. Güler’in yerine Gonzalo forma giyecek.

İLK 11’LER

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Lewandowski.

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Gonzalo