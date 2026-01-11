TFF 1. Lig ekibini aniden terk etmişti: Parasızlıktan gitti sanılırken bahis listesinde adı çıktı

Geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılan Boluspor teknik direktörü Ertuğrul Arslan'ın adı bahis listesinde yer aldı. Arslan'ın TFF'nin açıklamasından birkaç gün önce ayrılmış olması tartışmalara neden oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturmasını genişletti. TFF yaptığı açıklamayla teknik direktör, antrenör ve menajerleri PFDK’ya sevk etti.

TFF’nin sevk ettiği isimler arasında yer alan teknik direktör Ertuğrul Arslan ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE GÖREVİNDEN AYRILDI

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor’u çalıştıran Ertuğrul Aslan sadece birkaç gün önce görevinden ayrıldı.

PARASIZLIKTAN GİTTİ SANILIYORDU

Ertuğrul Arslan’ın ani istifası takımın mali şartları nedeniyle olduğu sanılırken bahis listesinde ortalığı karıştırdı. Arslan’ın soruşturmayı önceden öğrenmniş olabileceğine dair yorumlar yapıldı.

SÜPER LİG İÇİN MÜCADELE EDİYORLAR

Geride kalan 20 haftada 32 puan toplayan Boluspor, 6. sırada yer alıyor. Takım halihazırda Süper Lig için play-off potasında yer alıyor.

PUAN ORTALAMASI

Boluspor’un başında 12 maça çıkan Ertuğrul Arslan, 1.92 puan ortalaması yakaladı.

