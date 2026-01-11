Acun Ilıcalı'nın Hull City'si zorlansa da istediğini aldı

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si zorlansa da istediğini aldı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, FA Cup'ta Blackburn Rovers ile karşılaştı. Turuncu-siyahlılar penaltılarla tur atladı.

İngiltere FA Cup 3. Tur mücadelesinde Hull City ile Blackburn Rovers karşı karşıya geldi.

MAÇIN NORMAL SÜRESİ EŞİTLİKLE BİTTİ

MKM Stadyumu’nda oynanan mücadelenin normal süresinde gol sesi çıkmadı. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına gidildi.

PENALTILARDA KAZANAN HULL CITY OLDU

Penaltılarda 4-3 üstün gelmeyi başaran Acun Ilıcalı’nın Hull City’si bir üst tura yükselmeye hak kazandı.

Fenerbahçe Süper Kupa sonrası sakatlığı açıkladı: Sahalardan uzak kalacakFenerbahçe Süper Kupa sonrası sakatlığı açıkladı: Sahalardan uzak kalacak

LİGDE 7. SIRADALAR

Ligde de iyi bir gidişatı bulunan Hull City, 41 puanla 7. sırada yer alıyor. Ancak Hull City’nin 1 maç eksiği bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Watford’ı konuk etmesi gerekirken dondurucu soğuklar nedeniyle mücadele ertelendi. Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Southampton ile karşı karşıya gelecek.

