Galatasaray mağlubiyeti sonrası Liverpool'u yıkan gelişme

Galatasaray mağlubiyeti sonrası Liverpool'u yıkan gelişme
Yayınlanma:
Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Liverpool'a Alisson Becker ve Hugo Ekitike'den kötü haber geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olan İngiliz ekibi Liverpool sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

LIVERPOOL'A İKİ KÖTÜ HABER DAHA

Alınan yenilgi İngilizleri şaşkına çevirirken maç içerisinde sakatlanan Alisson Becker ve Hugo Ekitike'nin son durumları belli oldu.

ALISSON BECKER 2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Liverpool, Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

4cb328b1-6f47-4b1d-be7b-56e918b49b12.webp

CHELSEA MAÇINDA YOK

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kalecinin cumartesi günü oynanacak Chelsea maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

HUGO EKITIKE'NİN DE YETİŞMESİ ZOR

Galatasaray maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Hugo Ekitike'nin de Chelsea maçının kamp kadrosuna alınmasının zor olduğu açıklandı.

69fe8236-4824-4032-af8b-d34335c34aeb.jpg

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Kazmayı vurdukça tarih fışkırıyor: 12 bin yıllık tarihi alanda 8 yeni keşif gün yüzüne çıktı
Ramazan Gülten Halk TV'ye konuştu: Kızım için masal yazıyorum
İstanbul'un 22 ilçesine kritik uyarı! 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak: Önleminizi alın
Deprem kaderi İstanbul'da değişiyor: Sokak sokak sarsıntıyı hesaplayan yöntem bulundu
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
Spor
TFF Süper Lig ekiplerinin yarısını yolladı
TFF Süper Lig ekiplerinin yarısını yolladı
FIFA'dan Galatasaray'a kötü haber: Karar çıktı
FIFA'dan Galatasaray'a kötü haber: Karar çıktı