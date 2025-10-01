Galatasaray mağlubiyeti sonrası Liverpool'u yıkan gelişme
Yayınlanma:
Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Liverpool'a Alisson Becker ve Hugo Ekitike'den kötü haber geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olan İngiliz ekibi Liverpool sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
LIVERPOOL'A İKİ KÖTÜ HABER DAHA
Alınan yenilgi İngilizleri şaşkına çevirirken maç içerisinde sakatlanan Alisson Becker ve Hugo Ekitike'nin son durumları belli oldu.
ALISSON BECKER 2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Liverpool, Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
CHELSEA MAÇINDA YOK
Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kalecinin cumartesi günü oynanacak Chelsea maçında forma giyemeyeceği belirtildi.
HUGO EKITIKE'NİN DE YETİŞMESİ ZOR
Galatasaray maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Hugo Ekitike'nin de Chelsea maçının kamp kadrosuna alınmasının zor olduğu açıklandı.
Kaynak:Haber Merkezi / AA