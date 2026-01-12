Arda Güler'in çabası yetmedi: Barcelona finalde Real Madrid'i yıktı

Arda Güler'in çabası yetmedi: Barcelona finalde Real Madrid'i yıktı
Yayınlanma:
İspanya Süper Kupası'nda Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup etti. Arda Güler maça sonradan dahil oldu.

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan’daki Kral Abdullah Stadyumu’nda oynanan mücadelede Barcelona ezeli rakibini 3-2 mağlup etti.

TFF 1. Lig ekibini aniden terk etmişti: Parasızlıktan gitti sanılırken bahis listesinde adı çıktıTFF 1. Lig ekibini aniden terk etmişti: Parasızlıktan gitti sanılırken bahis listesinde adı çıktı

UZATMALARDA 3 GOL

Barcelona’ya galibiyeti getiren golleri 36 ve 73’te Raphinha, 45+4’te ise Lewandowski kaydetti. Real Madrid’in golleri ise 45+2’de Vinicius JR. ve 45+7’de Gonzalo’dan geldi. Barcelona'da Frankie De Jong, 90+1'de kırmızı kart gördü.

khjtyjh.jpg

SONRADAN OYUNA DAHİL OLDU

Maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Arda Güler ise 68. dakikada Valverde’nin yerine oyuna dahil oldu.

MAÇ ÖNCESİ ARDA GÜLER HATASI

Karşılaşma öncesi Real Madrid tarafından yapılan paylaşımda Arda Güler’in ilk 11’de olduğu belirtilmiş ancak daha sonrasında sehven hata yapıldığı duyurulmuştu. Bu hata Türk taraftarların tepkisini çekmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Spor
Ferdi Kadıoğlu kazandı: Altay Bayındır kenardan izledi
Ferdi Kadıoğlu kazandı: Altay Bayındır kenardan izledi
Küme düşme hattındaki Süper Lig ekibine koşa koşa gitti: 4 aydır bekliyordum
Küme düşme hattındaki Süper Lig ekibine koşa koşa gitti: 4 aydır bekliyordum