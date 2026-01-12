Arda Güler'in çabası yetmedi: Barcelona finalde Real Madrid'i yıktı

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan’daki Kral Abdullah Stadyumu’nda oynanan mücadelede Barcelona ezeli rakibini 3-2 mağlup etti.

UZATMALARDA 3 GOL

Barcelona’ya galibiyeti getiren golleri 36 ve 73’te Raphinha, 45+4’te ise Lewandowski kaydetti. Real Madrid’in golleri ise 45+2’de Vinicius JR. ve 45+7’de Gonzalo’dan geldi. Barcelona'da Frankie De Jong, 90+1'de kırmızı kart gördü.

SONRADAN OYUNA DAHİL OLDU

Maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Arda Güler ise 68. dakikada Valverde’nin yerine oyuna dahil oldu.

MAÇ ÖNCESİ ARDA GÜLER HATASI

Karşılaşma öncesi Real Madrid tarafından yapılan paylaşımda Arda Güler’in ilk 11’de olduğu belirtilmiş ancak daha sonrasında sehven hata yapıldığı duyurulmuştu. Bu hata Türk taraftarların tepkisini çekmişti.