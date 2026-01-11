Ferdi Kadıoğlu kazandı: Altay Bayındır kenardan izledi

Yayınlanma:
FA Cup'ta Manchester United ile karşılaşan Brighton, 2-1 galip geldi. Ferdi Kadıoğlu 90 dakika sahada kalırken Altay Bayındır yedek kulübesinden takip etti.

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Brighton Hove Albion, deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Süper Kupa sonrası sakatlığı açıkladı: Sahalardan uzak kalacakFenerbahçe Süper Kupa sonrası sakatlığı açıkladı: Sahalardan uzak kalacak

Old Trafford Stadı'nda oynanan karşılaşmada Brighton Hove Albion, 12. dakikada Brajan Gruda'nın golüyle 1-0 geçti. İkinci yarıya hızla başlayan konuk ekip, 65. dakikada Danny Welbeck ile farkı 2'ye çıkardı.

Manchester United, 85. dakikada Benjamin Sesko'nun golüyle skoru 2-1 yaptı.

BRIGHTON TUR ATLADI

Kalan sürede başka gol olmadı ve maçı 2-1 kazanan Brighton Hove Albion, kupada tur atladı.

FERDİ KADIOĞLU OYNADI ALTAY BAYINDIR KULÜBEDEN İZLEDİ

Konuk ekipte milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, müsabakada 90 dakika görev aldı. Altay Bayındır ise maçı yedek kulübesinden takip etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

