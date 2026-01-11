Küme düşme hattındaki Süper Lig ekibine koşa koşa gitti: 4 aydır bekliyordum

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor’da takımın başına Sami Uğurlu geçti. Göreve gelmesinin ardından beIN Sports’a röportaj veren Sami Uğurlu takımın durumu hakkında konuştu.

“3-4 AY ÖNCE GÖRÜŞMEMİZ OLDU”

Daha önce de görüştüklerini belirten Sami Uğurlu, "Antalyaspor ile 3-4 ay önce görüşmemiz olmuştu. Kısmet devre arasınaymış. Şu anda burada olmamız, takımın durumu, son zamanlardaki gidişatın iyi olmaması mental olarak oyuncuları aşağı çekti diyebiliriz. Biz bunları bilerek bu teklifi kabul ettik” dedi.

“HİÇBİR ZAMAN KOLAY OLMADI”

İşlerinin zor olduğunu vurgulayan Sami Uğurlu, "İşlerimiz hiçbir zaman kolay olmadı. Benim çalıştığım takımlarda bundan daha zor durumdaki takımlar olmuştu. Oralarda başarılı sezonlar geçirdik. Burada da aynısını başaracağımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Murat Sancak cezaevinden açıkladı: Adana Demirspor'u devretti

“KÜME DÜŞME KORKUSU YAŞAYACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM”

Kümede kalma yarışı için ise Sami Uğurlu, “Burada bir düşme korkusu yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bu hafızamız var. Bunu da başarmaya hazırız" sözlerini sarf etti.

PUAN DURUMU

17 haftada 15 puan toplayan Antalyaspor, küme düşme hattının hemen bir üstü olan 15. sırada yer alıytor.