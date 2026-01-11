Emniyetten derbi açıklaması: Yağmurluk iddiasına yalanlama geldi

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği derbide Fenerbahçe taraftarı, yağmurda ıslanan güvenlik görevlilerine yağmurluk atmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

EGM'DEN YALANLAMA GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, taraftarların polis memurlarına yağmurluk atıldığı iddiasını yalanladı.

Yapılan açıklamada, ''İstanbul'da dün oynanan Turkcell Süper Kupa Finali Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasının, huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla; müsabaka öncesi, müsabaka süresi ve sonrasında olmak üzere stad içi, stad çevresi ve güzergah ile İstanbul genelinde toplam 13.000 Emniyet Personeli görevlendirilmiştir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından alınan kapsamlı güvenlik tedbirleri ve personelimizin özverili çalışmaları sayesinde müsabaka, herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmadan başarıyla tamamlanmıştır.

Sosyal medyada yer alan, stad içerisinde görevli Polis Memurlarımıza yağmurluk atıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan paylaşımların yapıldığı görülmesi üzerine basın açıklaması yapma ihtiyacı doğmuştur.

Görevli tüm emniyet personelimizin yağmurluk dâhil olmak üzere tüm ihtiyaçları kurumumuz tarafından eksiksiz şekilde karşılanmaktadır. Sosyal medyada yer alan görüntülerde görülen yağmurlukların ise, maç organizasyonu kapsamında stadda görev yapan özel güvenlik personeline yönelik olduğu anlaşılmıştır.

Ayrıca, müsabakanın huzur ve güven içerisinde tamamlanmasına katkı sunan kulüplerimize, taraftarlarımıza ve tüm sporseverlere sağduyulu yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederiz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur'' ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray taraftarı yağmurlukların kalitesine tepki gösterdi

GALATASARAY TARAFTARINA VERİLEN YAĞMURLUK TARTIŞMA YARATTI

Galatasaray taraftarı, kendilerine dağıtılan yağmurlukların kalitesine tepki gösterdi.

Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren taraftarların paylaşımları şu şekilde: