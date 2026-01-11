Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Matteo Guendeouzi ve Jayden Oosterwolde kaydetti.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI

Sarı-lacivertli ekip sezonun ilk kupasını kazanırken, camiaya büyük bir sevinç yaşattı.

Lemina Fenerbahçeli taraftarların arasında kaldı

SADETTİN SARAN SÖZÜNÜ TUTTU

Süper Kupa maçı sonrası Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim, derbiden galibiyetle ayrılmaları durumunda takıma 1.5 milyon euro (75.3 milyon TL) dağıtma sözü vermişti.

Sabah'ın haberine göre; Sadettin Saran ve yönetim, sözünü tuttu ve 1.5 milyon euro dağıtma kararı aldı.

Böylelikle Fenerbahçeli futbolcular zafer sonrası büyük ödülü alma hakkını da elde etti.

14 YIL SONRA GELEN SÜPER KUPA

Fenerbahçe, son olarak 2014'te kazandığı Süper Kupa'yı 11 yıl sonra müzesine götürmeyi başardı.

Sadettin Saran ise Fenerbahçe'deki ilk kupasını kazanmış oldu.