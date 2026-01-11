Sadettin Saran sözünü tuttu: Fenerbahçeli futbolculara müjdeli haber

Sadettin Saran sözünü tuttu: Fenerbahçeli futbolculara müjdeli haber
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim, Galatasaray derbisinin kazanılması sonrası futbolculara dev galibiyet primi verecek. İşte detaylar...

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Matteo Guendeouzi ve Jayden Oosterwolde kaydetti.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI

Sarı-lacivertli ekip sezonun ilk kupasını kazanırken, camiaya büyük bir sevinç yaşattı.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI

SADETTİN SARAN SÖZÜNÜ TUTTU

Süper Kupa maçı sonrası Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim, derbiden galibiyetle ayrılmaları durumunda takıma 1.5 milyon euro (75.3 milyon TL) dağıtma sözü vermişti.
Sabah'ın haberine göre; Sadettin Saran ve yönetim, sözünü tuttu ve 1.5 milyon euro dağıtma kararı aldı.
Böylelikle Fenerbahçeli futbolcular zafer sonrası büyük ödülü alma hakkını da elde etti.

2024/11/08/hbfb.jpg

14 YIL SONRA GELEN SÜPER KUPA

Fenerbahçe, son olarak 2014'te kazandığı Süper Kupa'yı 11 yıl sonra müzesine götürmeyi başardı.
Sadettin Saran ise Fenerbahçe'deki ilk kupasını kazanmış oldu.

TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
Amerikalılar Xiaomi SU7'yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD'de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
ATM'den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
