Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'nin gollerini Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde attı.

Mustafa Çulcu: Böyle penaltı olmaz

LEMINA FENERBAHÇE TARAFTARININ ARASINDA KALDI

Galatasaray'ın yıldız orta sahası Mario Lemina, derbi sonrası aracıyla stattan çıkış yaptığı sırada stattan ayrılan Fenerbahçe taraftarları ile karşılaştı.

Bazı Fenerbahçe taraftarları o anları kayda alırken, Lemina bir taraftarın çekimine poz verdi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

GALATASARAY ÜST ÜSTE İKİ FİNALİ DE KAYBETTİ

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan üst üste ikinci Süper Kupa finalinden de zaferle ayrılamadı.



Sarı-kırmızılılar, 2024 Süper Kupa’da aynı statta Beşiktaş karşısında 5-0’lık ağır bir yenilgi yaşarken, 2024-2025 sezonu için düzenlenen finalde ise Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu.