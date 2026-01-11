Lemina derbi çıkışında Fenerbahçeli taraftarların arasında kaldı

Yayınlanma:
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mario Lemina, Fenerbahçe'ye 2-0 kaybettikleri Süper Kupa finalinin ardından aracıyla stattan çıkış yaptığı sırada sarı-lacivertli taraftarların arasında kaldı.

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Fenerbahçe'nin gollerini Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde attı.

Mustafa Çulcu: Böyle penaltı olmazMustafa Çulcu: Böyle penaltı olmaz

Galatasaray'ın yıldız orta sahası Mario Lemina, derbi sonrası aracıyla stattan çıkış yaptığı sırada stattan ayrılan Fenerbahçe taraftarları ile karşılaştı.
Bazı Fenerbahçe taraftarları o anları kayda alırken, Lemina bir taraftarın çekimine poz verdi.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.

GALATASARAY ÜST ÜSTE İKİ FİNALİ DE KAYBETTİ

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan üst üste ikinci Süper Kupa finalinden de zaferle ayrılamadı.

2024/11/07/hbgs.jpg
Sarı-kırmızılılar, 2024 Süper Kupa’da aynı statta Beşiktaş karşısında 5-0’lık ağır bir yenilgi yaşarken, 2024-2025 sezonu için düzenlenen finalde ise Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

