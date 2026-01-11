Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği futbolcu için ortalığı karıştıran açıklama

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Borussia Mönchengladbach forması giyen 18 yaşındaki futbolcu Can Armando Güner'i İstanbul'a getirmişti.

ALMAN EKİBİNDEN ORTALIĞI KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Borussia Mönchenglabach Sportif Direktörü Rouven Schröder, bugün oynayacakları Augsburg maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Schröder, Can Armando Güner için Galatasaray'dan kendilerine teklif ulaşmadığını dile getirdi.

''BİZE HASTA OLDUĞUNU BİLDİRDİ''

Schröder yaptığı açıklamada, ''Son birkaç gün bizi biraz şaşırttı çünkü hiç teklif almadık. Bize hasta olduğunu bildirdi. Durum bu ve biz bu konuda nispeten rahatız. Birisi bizden bir şey istiyorsa, numaralar ve mail adreslerimiz mevcut. O süper yetenekli biri değil, sahip olduğumuz birçok yetenekli oyuncudan biri'' dedi.

CAN ARMANDO GÜNER'İN KARİYERİ

Schalke altyapısında futbola başlayan Can Armando Güner, kariyeri boyunca farklı alt yaş gruplarında toplam 62 maça çıktı ve 32 gol atarken 15 asist yaptı.