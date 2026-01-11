Tümer Metin ''Başıma bir şey gelsin istemem'' diyerek Guendouzi iddiasını açıkladı
Yayınlanma:
Futbol yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği Süper Kupa finalini yorumladı. Metin, ''Başıma bir şey gelsin istemem ama Guendouzi'nin hem Torreira'dan hem Lemina'dan daha iyi futbolcu olduğunu düşünüyorum'' sözleri ise gündem oldu.
Süper Kupa'da Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenip kupayı müzesine götürürken, yorumcu Tümer Metin derbiye dair NOW'da değerlendirmelerde bulundu.
Tümer Metin'in ilk maçında golle buluşan Matteo Guendouzi ile ilgili söyledikleri ise sosyal medyada gündem oldu.
Lemina Fenerbahçeli taraftarların arasında kaldı
''TORREIRA VE LEMINA'DAN DAHA İYİ FUTBOLCU''
Guendouzi'nin Lucas Torreira ve Mario Lemina'dan daha iyi bir futbolcu olduğunu belirten Tümer Metin, "Başıma bir şey gelsin istemem ama Guendouzi'nin hem Torreira'dan hem Lemina'dan daha iyi futbolcu olduğunu düşünüyorum. Takıma daha katkılı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Tümer Metin'in diğer sözleri ise şu şekilde:
- Guendouzi belki hiçbir zaman dünya starı olmayacak ama her teknik adamın kadrosunda bulundurmak isteyeceği bir oyuncu ve ligimiz için bulunmaz nimet. Torreira'nın senelerdir fark yarattığı yer, senelerdir damga vurduğu pozisyon için... Guendouzi de aynı agresifliği gösterebilen. Takıma başka bir dinamizmin yanında ruh katabilecek bir oyuncu. Fenerbahçe'nin eksik tarafı mıydı, evet.
- Çok severim ben İsmail Yüksek'i. Bugün hocalık yapsam İsmail'i takımımda görmek isterim. Eminim birçok teknik adam da ister çünkü yüreğini ortaya koyabilen, güven aralığı çok yüksek bir oyuncudur benim nazarımda. İsmail'in de yükünü üzerinden alıp başka bir seviyeye taşıyacak bir eküri buldu kendine. Çok önemli bu. Guendouzi ligimizde çok fark yaratabilecek bir oyuncu olacak. Fenerbahçe'nin olmazsa olmazları arasında hep ilk sırada geçecek adı.