Tümer Metin ''Başıma bir şey gelsin istemem'' diyerek Guendouzi iddiasını açıkladı

Süper Kupa'da Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenip kupayı müzesine götürürken, yorumcu Tümer Metin derbiye dair NOW'da değerlendirmelerde bulundu.

Tümer Metin'in ilk maçında golle buluşan Matteo Guendouzi ile ilgili söyledikleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Lemina Fenerbahçeli taraftarların arasında kaldı

''TORREIRA VE LEMINA'DAN DAHA İYİ FUTBOLCU''

Guendouzi'nin Lucas Torreira ve Mario Lemina'dan daha iyi bir futbolcu olduğunu belirten Tümer Metin, "Başıma bir şey gelsin istemem ama Guendouzi'nin hem Torreira'dan hem Lemina'dan daha iyi futbolcu olduğunu düşünüyorum. Takıma daha katkılı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tümer Metin'in diğer sözleri ise şu şekilde: