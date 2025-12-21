Galatasaray'da sessiz sedasız tribünlere geçti: Gol gelince çıldırdı

Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, sürpriz bir misafirini ağırlıyor. Maçta öne geçen sarı-kırmızılılarda gol sonrası verilen reaksiyon dikkat çekti.

Galatasaray’ın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada özel bir misafiri vardı. Sarı-kırmızılıların eski yıldızı Lukas Podolski, mücadeleyi tribünden takip etti. Maç öncesinde taraftarlarla birlikte tezahürat yapan Alman futbolcu, büyük ilgi gördü.

YUNUS’UN GOLÜNDE ÇILDIRDI

Galatasaray Yunus Akgün’ün 10. dakikada attığı golle Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçti. Yunus, 14 maç’ta 3 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekti. Podolsi Yunus’un golü sonrası büyük sevinç yaşadı. Polonyalı yıldız oyuncu golü Sarı Kırmızılı taraftarlarla çılgınca kutladı.

GALATASARAY TARAFTARININ KALBİNE TAHT KURDU

2015-2016 sezonunda Galatasaray’a transfer olan ve iki sezon boyunca sarı-kırmızılı formayı giyen Podolski, taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Türkiye’de ayrıca Antalyaspor forması da giyen tecrübeli oyuncu, attığı gollerle hafızalara kazınmıştı.

SANE’Yİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Podolski, Galatasaray’ın yeni transferi Leroy Sane hakkında da olumlu değerlendirmelerde bulunmuştu. Alman Milli Takımı’nda birlikte oynadığı Sane için, “Leroy Sane çok iyi bir oyuncu. Galatasaray’a büyük katkı vereceğine inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

KARİYERİNE POLONYA'DA DEVAM EDİYOR

Aktif futbolculuk kariyerini sürdüren 40 yaşındaki Podolski, yeni sezonda Polonya ekibi Gornik Zabrze forması giymeye devam edeceğini açıklamıştı. Galatasaray ve Antalyaspor’da geçirdiği dönemleri büyük bir memnuniyetle hatırladığını belirten Podolski, “Antalya’da ailemle çok mutlu zamanlar geçirdik. Hem Antalya hem de Antalyaspor, potansiyel olarak daha fazla değerlendirilebilir” yorumunda bulundu.

