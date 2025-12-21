Muslera 1 haftada 2 kupa kazandı

Muslera 1 haftada 2 kupa kazandı
Yayınlanma:
Galatasaray'dan ayrılarak Estudiantes'e transfer olan Fernando Muslera, Arjantin'de 1 hafta içinde 2 kez kupa sevinci yaşadı.

Fernando Muslera'nın takımı Estudiantes, Arjantin Şampiyonlar Kupası finalinde Platense ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi, Muslera'nın takımı Estudiantes 2-1 kazandı ve kupayı müzesine götürdü.

Estudiantes'e galibiyeti getiren golleri 79. ve 90+1. dakikalarda Lucas Alario attı.

Platense'nin tek golü ise 49. dakikada Zapiola'dan geldi.

MUSLERA'DAN 1 HAFTADA 2 KUPA

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, böylece 1 haftada 2 kez şampiyon olmanın sevincini yaşadı.

39 yaşındaki tecrübeli eldiven, geçtiğimiz günlerde de Arjantin Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı.

2025'TE TAM 4 KUPA

Fernando Muslera, 2025 yılını 4 kupa kazanarak tamamladı.

İşte Muslera'nın bu sene kazandığı kupalar:

- Türkiye Süper Lig

- Türkiye Kupası

- Arjantin Ligi

- Arjantin Şampiyonlar Kupası

