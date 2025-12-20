Serbest kalan Sadettin Saran maç sonu çok net konuştu

Adli kontrol şartıyla serbest kalan Sadettin Saran, Eyüpspor - Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

Uyuşturucu operasyonu kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdikten sonra savcılık kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sadettin Saran, açıklamalarda bulundu.

Adliye çıkışı Eyüpspor - Fenerbahçe maçı için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na gelen Sadettin Saran, son düdüğün ardından konuştu.

"BAŞKALARI GİBİ DEĞİLİM"

Desteğini esirgemeyenlere teşekkür eden Sadettin Saran suçlamaları reddetti. Saran ayrıca şampiyonluk mesajı verdi.

Sadettin Saran'ın açıklamaları şu şekilde:

Öncelikle destekleyenlere çok teşekkür ederim. Çok büyük destek vardı. Çok mutlu oldum desteklerden. Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Tabii ki hayır. Kusursuz muyum? Tabii ki hayır. Suç işledim mi? Tabii ki hayır. Devletimiz bizi çağırırsa hemen gelirim, başkaları gibi değilim. Veremeyeceğimiz hesabımız yok.

Taraftarın desteği çok duygulandırdı. İnşallah taraftarımızı çok mutlu edeceğiz. İyi ki bu büyük camianın bir parçasıyım. Benim hayatımdaki en büyük gurur be onur bu kulübün başkanı olmak. Bizim artık şampiyon olmaktan başka yapacağımız hiçbir şey yok.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Spor Kulübü ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Başkanımız Sayın Sadettin Saran, yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilmiş, savcılıkta ifade alma sürecinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumundaki işlemleri gerçekleştirilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

