İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamaların yöneltilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ifadeye çağırıldı.

HAVALİMANINDA TARAFTARLAR KARŞILADI

Yurt dışında bulunan Sadettin Saran, savcılığa ifade vermek için gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Fenerbahçeli taraftarlar tarafından karşılanan Sadettin Saran, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ VERDİ

Saran'ın ifade işlemi tamamlandı. İfade yaklaşık 2 saat sürdü. Saran, kan ve saç örneği için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Saran, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Burada yeniden savcıyla görüşen Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FENERBAHÇE MAÇI İÇİN STADYUMA GİDİYOR

Adliyeden ayrılan Sadettin Saran, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda devam eden Eyüpspor - Fenerbahçe maçını takip etmek üzere yola çıktı.