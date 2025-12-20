Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamaların yöneltilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ifadeye çağırıldı.

HAVALİMANINDA TARAFTARLAR KARŞILADI

Yurt dışında bulunan Sadettin Saran, savcılığa ifade vermek için gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Fenerbahçeli taraftarlar tarafından karşılanan Sadettin Saran, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

istanbul-ifadeye-cagirilan-fenerbahce-1071568-317887-eic0.jpg

KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ VERDİ

Saran'ın ifade işlemi tamamlandı. İfade yaklaşık 2 saat sürdü. Saran, kan ve saç örneği için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Saran, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi

2024/11/08/hbfb.jpg

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Burada yeniden savcıyla görüşen Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FENERBAHÇE MAÇI İÇİN STADYUMA GİDİYOR

Adliyeden ayrılan Sadettin Saran, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda devam eden Eyüpspor - Fenerbahçe maçını takip etmek üzere yola çıktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Spor
Galatasaray'da Icardi'ye yönelik skandalı açıkladı
Galatasaray'da Icardi'ye yönelik skandalı açıkladı
Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de kriz
Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de kriz