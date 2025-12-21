99 dakikalık maç bitti: Savaş çıktı

İngiltere Championship'in 22. hafta maçında lider Coventry, Southampton deplasmanına çıktı.

St. Mary's Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

99 dakika süren maçta Coventry'nin golünü 44. dakikada Mason-Clark atarken, Southampton golü 56. dakikada Wood-Gordon ile buldu.

Konuk ekipte Dasilva, 47. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Coventry, puanını 48 yaparak liderliğini sürdürdü.

Southampton ise 31 puanla 11. sırada yer aldı.

MAÇ SONU SAVAŞ ÇIKTI

Southampton taraftarları, Coventry teknik direktörü Frank Lampard'a maç boyunca ağır tezahürat ve hakaretlerde bulundu.

Lampard'dan maç sonu başparmak hareketi

Mücadelenin sonunda Frank Lampard, Southampton taraftarına başparmak işareti yaptı.

Bu durum Southampton futbolcularını kızdırdı ve Lampard'a saldırmaya başladı.

''BEN BÖYLEYİM, DUYGULARIMI AÇIKÇA GÖSTERİRİM''

Maçtan sonra Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Lampard, "Sorun değil, bir oyuncunun kendi taraftarlarının önünde takımını savunmasını anlıyorum, ancak günümüzde taraftarların son 10 dakikada size her şeyi söyleyebildiği ve duygularınız yüksekken sahaya çıkmanıza izin verilmediği bir durum var.

Ben böyleyim, duygularımı açıkça gösteririm, şimdi biraz daha sakinim. Ve kullandığım dil için özür dilerim, belki onların tribünü de kullandıkları dil için özür diler. Bu olayı tamamen unuttum, biraz sinirlendim. Bazen 99 dakika boyunca sabredip oyuncuların yaptıklarını izlersin, biz de onlarla birlikte maçı yaşadık. Sahaya girdim ve sevindim, bu benim hakkım! Geriye dönüp bunu düşünebilirim ama dediğim gibi, taraftarlar bir şeyler söyleyebilir ama sahada savaşan biziz'' dedi.