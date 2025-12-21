113 yıllık köklü kulüpte yine değişiyor

113 yıllık köklü kulüpte yine değişiyor
Yayınlanma:
Son yıllarda sürekli tüzük kongresine giden 1912 yılında kurulan İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'da tüzük yine değişiyor.

Şirketleşmeye gitmek için daha önce tüzük değişiklikleri gündeme gelen, mevcut üye sayısını azaltıp aidat yatırmayan üyeleri elemeye çalışan Kaf-Kaf, ocak ayında yeni maddeleri oylayacak.

12 OCAK'TA TOPLANACAK

Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde ilk tarihi 5 Ocak olarak açıklanan tüzük genel kurulu 12 Ocak'ta toplanacak.

Tüzükte yönetim kurulu üye sayısından kulüp kurullarına kadar değişiklikler yapılacak. Kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan maddelere göre yeni tüzük tartışmalı değişiklikler de içerecek.

Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayıAli Koç'tan Saran açıklaması: Aziz Yıldırım detayı

Yeni tüzükte ilan edilen maddeler üyeler tarafından kabul edilirse kulübe üye olma şartları zorlaştırılacak. Üyeliğe giriş bin 500 TL'den 12 bin TL'ye, yıllık kulüp aidatı 300 TL'den bin 500 TL'ye çıkacak.

ÖDEMEYENLER ÜYELİKTEN ATILACAK

2 yıllık aidat borcu olanlar kulübün internet sitesinde ilan edildikten sonra 7 gün içinde ödeme yapmazsa üyelikten atılacak.

Genel kurula katılıp oy kullanabilmek için üyelerden istenen üyelik şartı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak ancak kulüp başkanlığı için üyelik şartı 2 yıldan 1 yıla düşürülecek. Kulüp başkanları 1 yıllık başkanlık süresi aranmaksızın direkt divan kurulu üyesi olabilecek.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
İkisi sarı kodlu İstanbul dahil 11 kente uyarı! Karla karışık geliyor...
İkinci el otomobilde en çok satanlar en fazla zarar edenler
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Bu işçilerin maaşları net 95 bin TL oldu
Bu işçilerin maaşları net 95 bin TL oldu
Spor
Acun Ilıcalı'nın keyfi yerine geldi
Acun Ilıcalı'nın keyfi yerine geldi
99 dakikalık maç bitti: Savaş çıktı
99 dakikalık maç bitti: Savaş çıktı
Galatasaray Kasımpaşa maçının VAR'ı açıklandı
Galatasaray Kasımpaşa maçının VAR'ı açıklandı