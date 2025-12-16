TRT kararını verdi: Fenerbahçe'nin değil Galatasaray'ın maçını yayınlayacak

TRT kararını verdi: Fenerbahçe'nin değil Galatasaray'ın maçını yayınlayacak
Yayınlanma:
Fenerbahçe ve Galatasaray voleybol takımları çarşamba günü zorlu maçlara çıkacak. TRT kararını verdi: Fenerbahçe'nin değil Galatasaray'ın maçını yayınlayacak.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 12. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Maçların programı şöyle:

15.00 Zeren Spor-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Bahçelievler Belediyespor (Cengiz Göllü)

15.00 Türk Hava Yolları-İlbank (Burhan Felek Vestel)

17.00 Beşiktaş-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Beşiktaş Gain)

18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin (Eczacıbaşı)

19.00 Fenerbahçe Medicana-Göztepe (Burhan Felek Vestel)

19.00 Aras Kargo-VakıfBank (TVF Atatürk)

TRT HANGİ MAÇI YAYINLAYACAK

Maçların yayın programı Türkiye Voleybol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.

TRT müjdeyi verdi: Şifresiz olarak yayınlanacakTRT müjdeyi verdi: Şifresiz olarak yayınlanacak

Buna göre Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray maçı TRT Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.

TRT, Fenerbahçe Medicana'nın Göztepe maçını ise yayınlamayacak. Bu karşılaşma TVF Voleybol TV'de olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

