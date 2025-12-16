TRT kararını verdi: Fenerbahçe'nin değil Galatasaray'ın maçını yayınlayacak
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 12. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.
Maçların programı şöyle:
15.00 Zeren Spor-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Bahçelievler Belediyespor (Cengiz Göllü)
15.00 Türk Hava Yolları-İlbank (Burhan Felek Vestel)
17.00 Beşiktaş-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Beşiktaş Gain)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin (Eczacıbaşı)
19.00 Fenerbahçe Medicana-Göztepe (Burhan Felek Vestel)
19.00 Aras Kargo-VakıfBank (TVF Atatürk)
TRT HANGİ MAÇI YAYINLAYACAK
Maçların yayın programı Türkiye Voleybol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.
TRT müjdeyi verdi: Şifresiz olarak yayınlanacak
Buna göre Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray maçı TRT Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.
TRT, Fenerbahçe Medicana'nın Göztepe maçını ise yayınlamayacak. Bu karşılaşma TVF Voleybol TV'de olacak.