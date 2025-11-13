Filenin Sultanları şampiyon oldu

Yayınlanma:
Kadın Milli Voleybol Takımımız, İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyonluğa ulaştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımımız, final maçında Azerbaycan'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Milliler maçın setlerini 25-14, 25-10, 25-18 önde tamamladı ve altın madalya kazandı.

GRUPTA DA 4'TE 4 YAPMIŞTI

Oyunlarla A takımla katılmayan ve gençlerden oluşan bir kadroyla mücadele eden milliler, grupta oynadıkları 4 maçı da 3-0 kazanmışlardı.

whatsapp-image-2025-11-13-at-16-34-25.jpeg

SALON: Boulevard Arena
HAKEMLER: Hachem Maisaa (Suriye), Elrahim Naglaa (Mısır)
TÜRKİYE: Dilay, Ayşe, Berka, Defne, Aslı, Deniz, Selin (L) (Ege Melisa, Eda, Liza)
AZERBAYCAN: Kondratyeva, Pavlenko, Imanova, Stepanenko, Baidiuk, Abdulazimova, Guluyeva (L) (Burkova, Karimova)
SETLER: 25-14, 25-10, 25-18
SÜRE: 64 dakika (19, 20, 25)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

