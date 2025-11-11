Filenin Sultanları silindir gibi ezdi: Finale çıktı
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda Kadın Milli Voleybol Takımımız finale yükseldi.
Oyunlarda ilk 3 maçını kazanan millilerimiz, 4 maçta Taciktistan ile karşı karşıya geldi.
Ay Yıldızlı ekip, rakibi karşısında kurduğu üstünlükle setleri de farklı önde bitirdi.
SETLERİ AÇIK ARA ÖNDE BİTİRDİ
Setleri 25-3, 25-11 ve 25-10 önde bitiren milliler, maçtan 3-0 galip ayrıldı.
Organizasyonda 4'te 4 yapan Kadın Milli Voleybol Takımı, tek devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonunda finale yükseldi.
Oyunlarda madalyayı garantileyen milli takım, 13 Kasım Perşembe günü final mücadelesine çıkacak.
Voleybolda Türkiye 6. İslami Dayanışma Oyunları'na as oyuncularından yoksun katılıyor. Milli takımda genç oyunculardan ağırlıklı bir kadro mücadele ediyor.