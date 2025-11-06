Filenin Sultanları ezdi geçti: 2'de 2 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda İran'ı set vermeden yendi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Voleybol Milli Takımı ikinci maçında İran'ı 3-0 yendi.
As oyuncularını İstanbul'da bırakan Ay-yıldızlı takım, Boulevard SEF Arena'da oynanan maçı 25-19, 25-16 ve 25-13'lük setlerle 3-0 kazandı.
AFGANİSTAN'I YENMİŞTİ
Filenin Sultanları öyle bir galibiyet aldı ki set sonuçlarını görenler gözlerine inanamadı
A Kadın Milli Takımımız, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'na ilk maçında Afganistan'ı 25-3, 25-4 ve 25-4'lük setlerle 3-0 mağlup etmişti.
SIRADA AZERBAYCAN VAR
Kadın Voleybol Milli Takımı, oyunlardaki üçüncü maçında 9 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Azerbaycan ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.