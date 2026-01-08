Galatasaray'da gözler ara transfer çevrilmişken son dönemde Sarı - Kırmızılı yönetime ve başkan Dursun Özbek'e yapılan eleştirilere Levent Tüzemen'den çok sert yanıt geldi.

Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i eleştirenlere ağır sözlerle tepki gösterdi. Ünlü yorumcu ayrıca transfer gündemine dair de önemli değerlendirmelerde bulundu.

ICARDI SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Tüzemen Icardi'nin gelecek sezon da Galatasaray'a olacağının müjdesini verirken, "Galatasaray, Mauro Icardi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Kimse bindiği dalı kesmez. Bu adam fenomen. Galatasaray’dan Icardi’yi kopartmak isteyenler boşuna senaryolar yazmasın" ifadelerini kullandı.

"DURSUN ÖZBEK'İ İSTİFAYA ÇAĞIRANLAR HAİNDİR"

Yönetim eleştirilerine de yanıt veren Tüzemen, "Dursun Özbek’i istifaya çağıranlar haindir. Onlar kulübü çökertmeye çalışıyorlar. Bu istifa diyenlerin Galatasaray’a ne katkısı var? Ateş olsalar cürmün kadar yer yakarlar. Özbek kulübü hem tesisleştirdi hem de başarıya alıştırdı" sözleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

TRANSFER İDDİASI

Galatasaray'ın transferlerine de değinen ünlü yorumcu şunları söyledi:

Noa Lang’ın ismi geçiyor ama Barış Alper Yılmaz’ı kesemez.

Bir kanat oyuncusu alınacak ama bu isim Noa Lang değil.

İlla ilk 11 oyuncusu alacaksın diye bir şey yok, genç futbolcular da gelebilir.

Ugarte doğru bir adres. Uruguaylılar Galatasaray’a uyar.

Pape Gueye için 40 milyon Euro deniyor, bence çok fazla.

Genel değerlendirmeleri de dikkat çeken Tüzemen sözlerini şöyle tamamladı:

Leroy Sane buraya mankenlik yapmak için gelmedi. Ailesi geldi, Almanya Milli Takımı’na seçildi ve motivasyonu arttı.

Yunus’la birlikte skora çok katkı yaparlar.

Mario Lemina’nın ülkesi Afrika Kupası’ndan elendi, 4 gün sonra maça çıktı. Bu çok önemli.

Eren Elmalı da Kemerburgaz’da hocasına sarılıp ağladı.

Bunlar hep aile görüntüsü.

Tüzemen’in sözleri ve iddiaları, Galatasaray camiasında büyük ses getirdi.