Ahmet Çakar Süper Kupa finalinin favorisini açıkladı

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi akşamı oynanacak Süper Kupa finalinin favorisini açıkladı.

Çakar, Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 2-0 yendiği yarı final maçından sonra Sabah gazetesindeki yazısında "Asıl sınav cumartesi gecesi. Şu anda ligimizin tartışmasız en iyi iki takımı final maçı oynayacaklar. Gerçek sınav, takımların birbirini test etme maçı. Pozitif yönden söylüyorum Fenerbahçe eski Fenerbahçe değil" demişti.

Ahmet Çakar: Tuhaf bir durum vardı

Çakar, katıldığı yayında ise Süper Kupa finalinde favorinin Galatasaray olduğunu söyledi.

"KADRO KALİTESİNDEN FAVORİ"

Çakar, "Süper Kupa özellikle Fenerbahçe adına test maçı. Galatasaray'ın seviyesi belli zaten yenilse de çok bir şey olmaz. Çünkü Osimhen'i yok. Belirli oranda Galatasaray kadro kalitesinden ötürü favori" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Asensio'yu öven Ahmet Çakar, "Fenerbahçe'den Asensio Galatasaray'a gelse, Galatasaray ligde 10 puan farkla şampiyon olur. Ama Fenerbahçe'ye Osimhen gelse kesin şampiyon olur diyemem" yorumunu yaptı.