Ahmet Çakar: Tuhaf bir durum vardı
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 yendiği maçı değerlendirdi. ''Galatasaray, Trabzonspor'u güle oynaya yendi'' diyen Ahmet Çakar, tuhaf durumu açıkladı.

Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 yenerek adını finale yazdırdı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'den geldi.
Trabzonspor'un tek golünü ise Felipe Augusto attı.

AHMET ÇAKAR'DAN DEĞERLENDİRME

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Libero TV YouTube kanalında Süper Kupa maçını değerlendirdi.

''GECENİN YILDIZI SANE''

Mücadelenin yıldızının Leroy Sane olduğunu belirten Çakar, "Galatasaray, Trabzonspor'u güle oynaya yendi. Oyunun büyük bir bölümünde de adeta sürklase etti. Galatasaray'da özellikle bazı oyuncular inanılmaz derecede sonucu değiştirebiliyor. Gecenin yıldızı Leroy Sane, mükemmel gol attırdı." dedi.

''TUHAF BİR DURUM VARDI''

Konuşmasını sürdüren Çakar, "Fakat tuhaf bir durum vardı. Trabzonspor sahada yoktu. Galatasaray'ın durduğu dakikalarda golü buldular. Aslında o dakikadan sonra 2-2'ye de getirebilirlerdi ama ondan sonra maç bitti." ifadelerini kullandı.

