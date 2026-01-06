Okan Buruk'tan iddialı sözler: Trabzonspor galibiyeti sonrası konuştu

Galatasaray, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u yenerek finale yükseldi. Okan Buruk galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 yenerek adını finale yazdırdı.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, mücadeleyi değerlendirdi.

''FATİH TEKKE ÇOK ÖNEMLİ, DEĞERLİ BİR İNSAN''

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'ye övgü dolu sözlerde bulunan Buruk, "Maçtan önce söyledik iki takım için bu maça hazırlanmak zor. Eksikler, Afrika Kupası, Trabzonspor'un çok fazla eksiği vardı. Çok eksildiğimiz dönemi geçirdik. Fatih Hoca'nın neler geçirdiğini çok iyi anlıyorum. Genel olarak güzel bir maç oldu. Biz de Trabzonspor da çok pozisyona girdi. İki takımda da çok kaliteli oyuncular var. Fatih Tekke çok önemli, değerli bir insan'' dedi.

Fatih Tekke isyan etti: Bunlar olmazFatih Tekke isyan etti: Bunlar olmaz

''EREN'İ ÖZLEMİŞTİK''

Cezasını tamamlayan ve Trabzonspor'a karşı gol atan Eren Elmalı hakkında konuşan Okan Buruk, ''Eren çok çalıştı bu süreçte. Ertesi gün maça çıkacakmış gibi çalıştı. Futbolda bu tür oyuncular çok daha değerli hale geliyor. Kazımcan da oyuna girdikten sonra asist yaptı. Bu tür oyuncuların değerini bilmek gerekiyor. Eren'i özlemiştik. Eren'in attığı gol en sevindiğim gol oldu'' yorumunu yaptı.

2024/11/07/hbgs.jpg

''ÇOK BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ''

Okan Buruk son olarak, ''Rakibimiz kim olacağını göreceğiz. İki takım da çok iyi. Onlarda da eksikler var. Hangisi gelecekse bizim için hayırlısı o olsun. Kupayı kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Maça çok konsantreydik. Bunu finalde daha da arttırarak devam ettirmeliyiz. Bu ay bizim için çok önemli. Buraya gelenlere çok teşekkür ediyorum. Bu sene çok büyük başarılara imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

