Fatih Tekke isyan etti: Bunlar olmaz

Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor'u 4-1 yenen Galatasaray, adını finale yazdırdı.

Bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

FATİH TEKKE İSYAN ETTİ

Fatih Tekke açıklamasında, ''Oyun açısından en azından başımız dik ayrıldık diyebilirim. 3-4 aydır çalıştığımız pozisyonlardaki bu hataları kabul etmek mümkün değil. Bu seviyede bunlar olmaz! Olmaz… Bunlar olmaz. Umarım eksik bölgelerimize oyuncu katabiliriz. Yoksa bu süreç istediğimiz gibi gitmez. Zor oluyor biliyorum. Hepimiz çok gayret sarfediyoruz. Neticesinde kupa alma şansı kaybettik, Galatasaray'ı da tabii tebrik etmek lazım.'' dedi.

Galatasaray Trabzonspor'u farklı yendi

''TAM OYUNCU ALMAMIZ LAZIM''

Konuşmasını sürdüren tecrübeli teknik adam, ''Şu an yaşadığımız süreç beklenilen bir durumdu benim açımdan. Lige iyi başlamamız lazım. Yoksa zorlanırız. Oyuncuyu biz beğeniyoruz. 10 milyon diyor, olmuyor. Biz hep ara oyuncuya kalıyoruz. Bizim tam oyuncu almamız lazım. O da zor görünüyor açıkçası. Biz her maçımızda zorlanırız böyle'' şeklinde konuştu.