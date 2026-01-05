Galatasaray Trabzonspor'u farklı yendi: Süper Kupa'da finale çıktı

Galatasaray Trabzonspor'u farklı yendi: Süper Kupa'da finale çıktı
Yayınlanma:
Galatasaray, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi.

FİNAL BİLETİ GALATASARAY'IN

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, adını finale yazdırdı.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Barış Alper Yılmaz, 45+3'te Eren Elmalı, 63. dakikada Yunus Akgün ve 81. dakikada Mauro Icardi attı.

Mısır uzatmalarda kazandı: Çeyrek finale çıktıMısır uzatmalarda kazandı

Bordo-mavililerin tek golü 55. dakikada Augusto'dan geldi.
Bu sonuçla Galatasaray, finaldeki rakibini beklemeye başladı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ SAMSUNSPOR

Yarı finalin diğer maçında Fenerbahçe ve Samsunspor karşılaşacak.
Adana'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele, yarın saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

2024/11/07/hbgs.jpg

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sane'nin gönderdiği pasta top kaleci Onana'nın müdahalesiyle Sara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'da kaldı.
18. dakikada sağ kanattan korneri kullanan Ozan Tufan'ın pasıyla topla buluşan Zubkov'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe de çarparak auta gitti.
19. dakikada Sara'nın ceza yayı dışından savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
25. dakikada Sallai'nin sağ çaprazdan vuruşunda, topu kaleci Onana kornere gönderdi.
38. dakikada Sane'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sallai'nin bekletmeden arka direğe yaptığı ortada Barış Alper Yılmaz, topu gelişine bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 1-0
45+1. dakikada sağdan ceza sahasına giren Sane'nin vuruşunda, top kaleci Onana'da kaldı.
45+2. dakikada Sallai'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde müsait durumdaki Icardi ile buluşturdu. Icardi'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Eren Elmalı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 2-0

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Miras dağıtılınca Türkiye'nin en zengin insanı olacak: Murat Ülker'i geride bırakacak
Uzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
Spor
Kiralık Eyüp Akcan 40 yıllık Bursasporlu gibi konuştu
Kiralık Eyüp Akcan 40 yıllık Bursasporlu gibi konuştu
Fenerbahçe maçı öncesi Samsunspor'da istifa depremi
Fenerbahçe maçı öncesi Samsunspor'da istifa depremi