Mısır uzatmalarda kazandı: Çeyrek finale çıktı

Yayınlanma:
Afrika Uluslar Kupası'nda normal süresi 1-1 biten maçta Mısır, rakibi Benin'i 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Mısır ve Benin, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi.

4 GOLLÜ MAÇIN GALİBİ MISIR

Stade d'Agadir'de oynanan mücadele, Mısır'ın 3-1 galibiyeti ile tamamlandı.
Mısır, 69. dakikada Attia'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Dakikalar 83'ü gösterirken sahneye çıkan Dossou, Benin'e beraberliği getiren golü attı ve 90 dakika 1-1 berabere bitti.

Kiralık Eyüp Akcan 40 yıllık Bursasporlu gibi konuştuEyüp Akcan 40 yıllık Bursasporlu gibi konuştu

97. dakikada Yasser Ibrahim ve 120+4'te Mohamed Salah'ın golleri Mısır'a turu getirdi ve çeyrek finale adını yazdırdı.

RAKİBİNİ BEKLEMEYE GEÇTİ

Çeyrek finale yükselen Mısır, rakibini beklemeye geçti.
Mısır, çeyrek finalde Fildişi Sahili-Burkina Faso maçının galibi ile karşılaşacak.
Fildişi Sahili-Burkina Faso mücadelesi 6 Ocak Salı (yarın) oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

