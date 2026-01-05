Mısır uzatmalarda kazandı: Çeyrek finale çıktı
Afrika Uluslar Kupası'nda normal süresi 1-1 biten maçta Mısır, rakibi Benin'i 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Mısır ve Benin, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi.
4 GOLLÜ MAÇIN GALİBİ MISIR
Stade d'Agadir'de oynanan mücadele, Mısır'ın 3-1 galibiyeti ile tamamlandı.
Mısır, 69. dakikada Attia'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Dakikalar 83'ü gösterirken sahneye çıkan Dossou, Benin'e beraberliği getiren golü attı ve 90 dakika 1-1 berabere bitti.
97. dakikada Yasser Ibrahim ve 120+4'te Mohamed Salah'ın golleri Mısır'a turu getirdi ve çeyrek finale adını yazdırdı.
RAKİBİNİ BEKLEMEYE GEÇTİ
Çeyrek finale yükselen Mısır, rakibini beklemeye geçti.
Mısır, çeyrek finalde Fildişi Sahili-Burkina Faso maçının galibi ile karşılaşacak.
Fildişi Sahili-Burkina Faso mücadelesi 6 Ocak Salı (yarın) oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak.