Kiralık Eyüp Akcan 40 yıllık Bursasporlu gibi konuştu

2. Lig ekibi Bursaspor'un Iğdır FK'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Eyüp Akcan, Bursasporluyuz'a açıklamalarda bulundu.

''BURAYA GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM''

Kendisine sorulan sorulara yanıt veren 23 yaşındaki futbolcu, ''Geçtiğimiz sezon da ismin Bursaspor ile anılmıştı ancak bu sezon kısmet oldu. O dönem kadroda olsaydın 3. Lig şampiyonluğunda yer alacaktın. Şimdi ise hedef 2. Lig şampiyonluğu. Bursaspor’dan teklif geldiğinde neler hissettin?'' sorusuna, ''Öncelikle teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi bu yaklaşık iki yıllık bir süreç. Geçen sene de görüşmeler olmuştu ama bu sene gelmek nasip oldu. İnşallah güzel bir şekilde sonuçlandırırız. Buraya geldiğim için çok mutluyum'' şeklinde yanıt verdi.

''BURSASPOR HER ZAMAN BURSASPOR'DUR''

Eyüp Akcan, ''Geçtiğimiz seneyle bu dönemi kıyasladığında duyguların nasıl?'' sorusunu, ''O dönemde de duygularım çok yoğundu. Bursaspor her zaman Bursaspor’dur. O zaman da çok mutlu olmuştum. İlgi ve alakanın devam etmesi beni ayrıca mutlu etti. Geçen sene de istiyorlardı, bu sene de sağ olsunlar'' şeklinde cevapladı.

Genç futbolcu ile yapılan soru-cevaplar şu şekilde:

Eyüp Akcan’ı sahada nasıl tanımlarsın? Bursaspor taraftarı senden neler beklemeli?

En öne çıkan özelliklerim dinamizmim ve çalışkanlığım. Topla ilişkilerim de iyidir ama benim için sahadaki enerji ve mücadele her zaman ön plandadır. Taraftarlarımız bunları sahada net bir şekilde görecektir.

Orta sahada kendini en rahat hissettiğin pozisyon hangisi?

Orta sahanın merkezinde oynamayı seviyorum.

Taraftarın beklentilerinin farkında mısın? Sosyal medyada yazılanları takip ediyor musun?

Evet, taraftarın çok heyecanlı olduğu belli oluyor. Çünkü bu kulüp geçmişte Şampiyonlar Ligi oynamış bir camia. Bugün farklı bir noktada olabilir ama yeniden zirveye çıkma heyecanı var. Bu sene şampiyonluğu istiyorlar, biz de istiyoruz. İnşallah bu sezon o şampiyonluk gelecek.

Lakabın “Atom Karınca”. Ligin ikinci yarısında hem kendi hedeflerin hem de Bursaspor’un hedefleri nasıl örtüşüyor?

Bir oyuncunun her zaman hedefi olmalı. Skor katkısı, performans gibi bireysel hedefler var ama şu an benim için en önemli hedef Bursaspor. Yeter ki bu sene Bursaspor’u şampiyon yapalım.

Timsah Arena’da 40-45 bin taraftar önünde oynamak büyük bir atmosfer ama bu baskıyı kaldıramayan oyuncular da oldu. Seni heyecanlandırıyor mu?

Bu çok haklı bir durum. Herkes bu atmosferde oynayamayabilir. Taraftar gerçekten inanılmaz. Geçen sene kupa maçında da gelmiştim, o atmosferi yaşamıştım. Bunu baskı olarak değil, avantaja çevirmek gerekiyor. Ben de bu açıdan bakıyorum.

Bursaspor’a kiralık geldin ama kulübün seni kadrosuna katmak istediği biliniyor. Süper Lig yolculuğunda Bursaspor forması giymeye devam etmek ister misin?