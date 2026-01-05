Trabzonspor 5. dakikada golü buldu: VAR müdahale etti

Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği Süper Kupa yarı finalinde bordo-mavililer, 5. dakikada golü buldu. VAR'ın incelemesi sonrası pozisyonda ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi.

TRABZONSPOR'UN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçın 5. dakikasında Trabzonspor, Augusto ile golü buldu.


Pozisyon VAR'da incelendi ve hakem Cihan Aydın, inceleme tamamlandıktan sonra endirekt serbest vuruşun kullanılmasını istedi.
Trabzonspor'un attığı gol ofsayta takıldı.

Burak Yılmaz: Transfer kolay değilBurak Yılmaz: Transfer kolay değil

İLK 11'LER

Galatasaray - Trabzonspor derbisinin ilk 11'leri şu şekilde:
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi
Trabzonspor: Andre Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçi, Arseniy Batagov, Wagner Pina, Benjamin Bouchouari, Folcarelli, Zubkov, Ernest Muçi, Olaigbe, Augusto

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

