Trabzonspor 5. dakikada golü buldu: VAR müdahale etti

Galatasaray ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği Süper Kupa yarı finalinde bordo-mavililer, 5. dakikada golü buldu. VAR'ın incelemesi sonrası pozisyonda ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.