Trabzonspor 5. dakikada golü buldu: VAR müdahale etti
Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldi.
TRABZONSPOR'UN GOLÜ VAR'A TAKILDI
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçın 5. dakikasında Trabzonspor, Augusto ile golü buldu.
Pozisyon VAR'da incelendi ve hakem Cihan Aydın, inceleme tamamlandıktan sonra endirekt serbest vuruşun kullanılmasını istedi.
Trabzonspor'un attığı gol ofsayta takıldı.
İLK 11'LER
Galatasaray - Trabzonspor derbisinin ilk 11'leri şu şekilde:
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi
Trabzonspor: Andre Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçi, Arseniy Batagov, Wagner Pina, Benjamin Bouchouari, Folcarelli, Zubkov, Ernest Muçi, Olaigbe, Augusto