Filenin Sultanları öyle bir galibiyet aldı ki set sonuçlarını görenler gözlerine inanamadı

Filenin Sultanları öyle bir galibiyet aldı ki set sonuçlarını görenler gözlerine inanamadı
Yayınlanma:
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 6. İslami Dayanışma oyunlarına galibiyetle başladı. Set sonuçlarını görenler gözlerine inanamadı.

A Kadın Milli Takımımız, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başladı.

As oyuncularından yoksun olan millilerimiz, organizasyondaki ilk maçında Afganistan'ı 25-3, 25-4 ve 25-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Filenin Sultanları'nın kadrosu ve maç programı belli olduFilenin Sultanları'nın kadrosu ve maç programı belli oldu

Milliler rakiplerine 3 sette sadece 10 sayı verdi.

Kadın Milli Takımımız, ikinci maçında yarın saat 16.00'da Azerbaycan ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

ERKEKLER DE KAZANDI

whatsapp-image-2025-11-05-at-15-57-54.jpeg

Erkek Milli Takımımız da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başladı.

Millilerimiz, organizasyondaki ilk maçında Katar'ı 25-20, 18-25, 25-16,25-20 ve setlerle 3-1 mağlup etti.

Organizasyona galibiyetle başlayan Erkek Milli Takımımız, ikinci maçında 8 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da İran ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Spor
NBA'den Ergin Ataman'a destek
NBA'den Ergin Ataman'a destek
Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi: Antrenmana çıkmadı
Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi: Antrenmana çıkmadı