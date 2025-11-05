Filenin Sultanları öyle bir galibiyet aldı ki set sonuçlarını görenler gözlerine inanamadı
A Kadın Milli Takımımız, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başladı.
As oyuncularından yoksun olan millilerimiz, organizasyondaki ilk maçında Afganistan'ı 25-3, 25-4 ve 25-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti.
Filenin Sultanları'nın kadrosu ve maç programı belli oldu
Milliler rakiplerine 3 sette sadece 10 sayı verdi.
Kadın Milli Takımımız, ikinci maçında yarın saat 16.00'da Azerbaycan ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
ERKEKLER DE KAZANDI
Erkek Milli Takımımız da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başladı.
Millilerimiz, organizasyondaki ilk maçında Katar'ı 25-20, 18-25, 25-16,25-20 ve setlerle 3-1 mağlup etti.
Organizasyona galibiyetle başlayan Erkek Milli Takımımız, ikinci maçında 8 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da İran ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.