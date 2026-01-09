Galatasaray istemeyince Fenerbahçe'ye gitti: Bilinmeyen Musaba gerçeği

Gazeteci Burhan Can Terzi, Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Anthony Musaba'nın Galatasaray'a önerildiği, ancak sarı-kırmızılıların bu transferi istemediğini belirtti.

Galatasaray muhabiri Burhan Can Terzi, Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan transfer ettiği Anthony Musaba ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

''GALATASARAY'A ÖNERİLDİ''

Burhan Can Terzi, Musaba'nın Galatasaray'a önerildiğini ancak sarı-kırmızılıların bu transfere sıcak bakmadığını belirtti.

Terzi açıklamasında, "Musaba ile Sallai’nin menajeri aynı menajer. Sallai’nin Galatasaray’la görüşmelerini yürüten isim de o olduğu için devre arası öncesinde Musaba da aynı menajer üzerinden Galatasaray’a önerilmiş. Ama Galatasaray cephesi bu hamleye çok sıcak bakmamış." dedi.

Musaba Fenerbahçe'deki ilk maçında 2 asist yaptı

SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENDİ

Fenerbahçe, 25 yaşındaki Musaba'nın serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyu Samsunspor'dan transfer etti.
Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe'deki ilk maçına eski takımı Samsunspor ile oynanan Süper Kupa yarı final maçı ile çıktı.

Musaba, 2-0 biten maçta 2 golün de asistini yaparak yeni kariyerine güzel başladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

