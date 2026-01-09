Galatasaray görüşmelere başladı: Ünlü İtalyan gazeteci detayları duyurdu

Galatasaray görüşmelere başladı: Ünlü İtalyan gazeteci detayları duyurdu
Yayınlanma:
Tartışılmaz bir orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray, PSG'nin yıldızı Fabian Ruiz için görüşmelere başladı. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, son detayları açıkladı.

Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

fabian.jpg
Galatasaray'da gündem Fabian Ruiz

GALATASARAY'DAN FABIAN RUIZ HAMLESİ

Ara transferde orta saha transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, gözünü PSG'nin İspanyol yıldızı Fabian Ruiz'e dikti.
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Fabian Ruiz için PSG'ye resmi teklifte bulundu ve iki kulüp arasında görüşmeler başladı.

Alfredo Pedulla haberinde, "Türk kaynaklar bu haberi doğruluyor. Abdullah Kavukcu ve Luis Campos, Fabian Ruiz transferi için görüşmelerde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

2024/11/07/hbgs.jpg

FABIAN RUIZ'İN PERFORMANSI

Bu sezon PSG formasıyla 21 maçta forma giyen Fabian Ruiz, 2 gol atarken 3 asist yaptı.
İspanyol yıldızın PSG ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

