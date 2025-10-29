Filenin Sultanları'nın kadrosu ve maç programı belli oldu
Yayınlanma:
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İslami Dayanışma Oyunları kadrosu ve maç programı belli oldu.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu ve maç programı belli oldu.
Türkiye'nin, 2025 İslami Dayanışma Oyunları kadrosu ve maç programı şu şekilde:
FİLENİN SULTANLARI KADROSU
Pasör: Dilay Özdemir, Eda Kafkas
Pasör çaprazı: Defne Başyolcu
Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy
Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı: Hiçbiri yok
Smaçör: Aslı Tecimer, Ayşe Çürük, Ege Melisa Bükmen, Liza Safronova, Merve Nur Öztürk
Libero: Selin Adalı
MAÇ PROGRAMI
4 Kasım Salı:
16.00 Türkiye-İran
6 Kasım Perşembe:
16.00 Türkiye-Afganistan
9 Kasım Pazar:
16.00 Türkiye-Azerbaycan
11 Kasım Salı:
13.00 Türkiye-Tacikistan
