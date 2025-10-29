Filenin Sultanları'nın kadrosu ve maç programı belli oldu

Filenin Sultanları'nın kadrosu ve maç programı belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İslami Dayanışma Oyunları kadrosu ve maç programı belli oldu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu ve maç programı belli oldu.

Türkiye'nin, 2025 İslami Dayanışma Oyunları kadrosu ve maç programı şu şekilde:

FİLENİN SULTANLARI KADROSU

Pasör: Dilay Özdemir, Eda Kafkas

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy

Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı: Hiçbiri yokFilenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı: Hiçbiri yok

Smaçör: Aslı Tecimer, Ayşe Çürük, Ege Melisa Bükmen, Liza Safronova, Merve Nur Öztürk

Libero: Selin Adalı

MAÇ PROGRAMI

4 Kasım Salı:

16.00 Türkiye-İran

6 Kasım Perşembe:

16.00 Türkiye-Afganistan

9 Kasım Pazar:

16.00 Türkiye-Azerbaycan

11 Kasım Salı:

13.00 Türkiye-Tacikistan

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

